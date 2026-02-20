İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 20 fevral, 2026
    • 14:00
    Azərbaycan velosipedçiləri Türkiyədə beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər

    Azərbaycanın velosiped idmanı üzrə yığması Türkiyənin Alanya şəhərində keçiriləcək "Grand Prix Alaiye 1.2" yarışında iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından bildirilib.

    Fevralın 21-də baş tutacaq yarışa Musa Mikayılzadə, Nofəl Nuriyev, Əli Qurbanov, Şahin Eyvazov, Maksim Trendelyov və Tural İsrafilov qatılacaq.

    Komandaya baş məşqçi Vladimir Buşanski və məşqçi Elçin Əsədov rəhbərlik edəcək.

