Azərbaycan velosipedçiləri Türkiyədə beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər
Fərdi
- 20 fevral, 2026
- 14:00
Azərbaycanın velosiped idmanı üzrə yığması Türkiyənin Alanya şəhərində keçiriləcək "Grand Prix Alaiye 1.2" yarışında iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından bildirilib.
Fevralın 21-də baş tutacaq yarışa Musa Mikayılzadə, Nofəl Nuriyev, Əli Qurbanov, Şahin Eyvazov, Maksim Trendelyov və Tural İsrafilov qatılacaq.
Komandaya baş məşqçi Vladimir Buşanski və məşqçi Elçin Əsədov rəhbərlik edəcək.
Son xəbərlər
15:08
Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıbFərdi
15:03
Azərbaycan Gürcüstandan avtomobillərin ehtiyat hissələrinin idxalını 45 % azaldıbBiznes
14:53
Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilibFərdi
14:53
Foto
Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qılman Hacıyev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:52
Foto
Baş Prokurorluqda media nümayəndələri üçün treninq keçirilibMedia
14:47
Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:43
"Fitch Solutions": STAR NEZ neft alışı mənbələrini şaxələndirməyə başlayıbEnergetika
14:43
Foto
Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Hidayət Vəliyev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:40