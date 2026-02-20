Азербайджанские велосипедисты примут участие в международных соревнованиях в Турции

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанская команда по велоспорту примет участие в соревнованиях "Grand Prix Alaiye 1.2", которые пройдут 21 февраля в Алании (Турция).

    Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, в соревнованиях примут участие Муса Микаилзаде, Нофель Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделёв и Турал Исрафилов.

    Команду возглавят главный тренер Владимир Бушанский и тренер Эльчин Асадов.

    Azərbaycan velosipedçiləri Türkiyədə beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər
