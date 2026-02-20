Азербайджанские велосипедисты примут участие в международных соревнованиях в Турции
Индивидуальные
- 20 февраля, 2026
- 14:30
Азербайджанская команда по велоспорту примет участие в соревнованиях "Grand Prix Alaiye 1.2", которые пройдут 21 февраля в Алании (Турция).
Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, в соревнованиях примут участие Муса Микаилзаде, Нофель Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделёв и Турал Исрафилов.
Команду возглавят главный тренер Владимир Бушанский и тренер Эльчин Асадов.
Последние новости
14:51
В Нахчыване оборот посредством ККА нового поколения вырос на 27%Финансы
14:47
В Нахчыване на сегодняшний день возвращено более 4 миллионов манатов НДСФинансы
14:38
Fitch Solutions: Азербайджан постепенно переходит к долгосрочной фискальной устойчивостиФинансы
14:30
Азербайджанские велосипедисты примут участие в международных соревнованиях в ТурцииИндивидуальные
14:17
В Украину с визитом прибыла министр иностранных дел АвстрииДругие страны
14:07
На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под ледВ регионе
14:01
Милли Меджлис принял в первом чтении изменения по службе СДВС для женщинМилли Меджлис
14:00
ММ одобрил в I чтении штрафы за использование, импорт, экспорт, производство и продажу вейповМилли Меджлис
13:54