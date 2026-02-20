Britaniyalı atlet dünya rekorduna imza atıb
Britaniyalı yüngül atlet Kili Hockinson Fransanın Lyeven şəhərində keçirilən "World Athletics Indoor Tour Gold" seriyasında 800 metr məsafəyə qaçışda qısa trek üzrə yeni dünya rekorduna imza atıb.
"Report" "World Athletics"in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı olimpiya çempionu məsafəni 1:54.87 saniyəyə qət edib.
Tarixi nəticəyə imza atan idmançı sloveniyalı İolanda Çeplakın 2002-ci il martın 3-də müəyyən etdiyi əvvəlki rekordu 0,95 saniyə yeniləyib.
