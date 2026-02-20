"İnter"in futbolçusu bir ay yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 17:05
İtaliyanın "İnter" komandasının kapitanı Lautaro Martines zədə səbəbindən təxminən bir ay yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı argentinalı hücumçunun sol ayağının baldır əzələsində dartılma aşkarlanıb.
Futbolçu zədəni Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda Norveç təmsilçisi "Budyo Qlimt" ilə keçirilən və 1:3 hesabı ilə başa çatan matçda alıb.
O, zədə səbəbindən oyunun 61-ci dəqiqəsində əvəzlənib.
Qeyd edək ki, Lautaro Martines bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyuna çıxıb, 18 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib.
