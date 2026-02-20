İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır

    Region
    20 fevral, 2026
    16:55
    Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır

    Tehran Vaşinqtonla nüvə sahəsində mümkün saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi MSNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Mənim üçün növbəti addım mümkün saziş layihəsini ABŞ-dən olan həmkarlarımıza təqdim etməkdir. İnanıram ki, yaxın 2-3 gün ərzində o, hazır olacaq", - o deyib.

    Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı üzrə sazişi yalnız ABŞ İrana hörmət göstərəcəyi təqdirdə mümkündür.

    Məlumat yenilənir...

    Abbas Əraqçi İran ABŞ
    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

