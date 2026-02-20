Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır
Region
- 20 fevral, 2026
- 16:55
Tehran Vaşinqtonla nüvə sahəsində mümkün saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi MSNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Mənim üçün növbəti addım mümkün saziş layihəsini ABŞ-dən olan həmkarlarımıza təqdim etməkdir. İnanıram ki, yaxın 2-3 gün ərzində o, hazır olacaq", - o deyib.
Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı üzrə sazişi yalnız ABŞ İrana hörmət göstərəcəyi təqdirdə mümkündür.
Məlumat yenilənir...
