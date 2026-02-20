Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 16:51
    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

    Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Следующий шаг для меня – представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2-3 дня он будет готов", - сказал он.

    При этом он отметил, что соглашение по иранской ядерной программе достижимо только в том случае, если США проявят уважение к Ирану.

