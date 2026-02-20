Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Следующий шаг для меня – представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2-3 дня он будет готов", - сказал он.

При этом он отметил, что соглашение по иранской ядерной программе достижимо только в том случае, если США проявят уважение к Ирану.