Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней
В регионе
- 20 февраля, 2026
- 16:51
Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Следующий шаг для меня – представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2-3 дня он будет готов", - сказал он.
При этом он отметил, что соглашение по иранской ядерной программе достижимо только в том случае, если США проявят уважение к Ирану.
Последние новости
17:07
Добыча товарного газа в Азербайджане в январе выросла почти на 9%Энергетика
17:03
В Азербайджане сократилось число браков и разводовВнутренняя политика
17:01
Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушенийБизнес
16:57
Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАОИнфраструктура
16:55
В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшекВнутренняя политика
16:54
Названо число безработных в АзербайджанеВнутренняя политика
16:51
Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 днейВ регионе
16:50
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту СловенииВнешняя политика
16:39