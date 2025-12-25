İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 11:22
İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi II Əl-Hüseyn bin Abdullah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, mətndə deyilir:
"Zati-aliləri.
Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram.
Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və rifah arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".
