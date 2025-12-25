В Ливане при ударе израильского БПЛА погибли два члена "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снег Экология

В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека Другие страны

Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения Внешняя политика

Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебош В регионе

Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3% Финансы

Фото Видео В Бакинском аэропорту почтили память погибших при крушении самолета AZAL Инфраструктура

В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата Наука и образование