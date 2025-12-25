Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейн ибн Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Очень рад выразить Вам мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Прошу принять мои пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашему превосходительству".

    İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib
    Jordan's Crown Prince congratulates Ilham Aliyev on his birthday

