Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Внешняя политика
- 25 декабря, 2025
- 12:45
Наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейн ибн Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Очень рад выразить Вам мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Прошу принять мои пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашему превосходительству".
