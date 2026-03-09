Сийярто: ЕС должен снять запрет на импорт нефти и газа из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Европейский союз (ЕС) в условиях конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшего рост цен на энергоносители, должен отменить эмбарго на импорт нефти и газа из России.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети X.

    "ЕС должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа. В условиях эскалации войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива под угрозой находится значительная часть мировых поставок энергоносителей. Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки", - отметил глава МИД.

    Сийярто подчеркнул, что в таких условиях Европа сталкивается с риском резкого повышения цен.

    "Если Брюссель сохранит санкции, то это нанесет серьезный ущерб европейской экономике. Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии", - подчеркнул министр.

    Отметим, что ЕС планирует к 2028 году полностью отказаться от импорта газа и нефти из РФ.

    Siyarto: Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə Rusiyadan neft-qaz idxalına qadağanı ləğv etməlidir
    Szijjártó urges EU to lift Russian energy import ban amid Middle East tensions
