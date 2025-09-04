Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    СМИ: Делегаты из США посетят Армению для обсуждения деталей Зангезурского коридора

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 09:33
    Армению на следующей неделе посетят представители различных кругов США, для обсуждения проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, Зангезурский коридор).

    Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд" со ссылкой на источники.

    По информации газеты, американские делегаты обсудят не только технические, но и политические детали коридора. Также будет затронута тема объема инвестиций в проект, приоритеты и сроки начала строительных работ.

    "На данный момент официальные источники умалчивают о деталях визита и его повестке. Однако, обсуждения пройдут в закрытом формате, а принятые решения будут напрямую связаны с формированием новой логистической действительности в регионе", - сообщает Жоговурд.

    Армения Азербайджан США Зангезурский коридор TRIPP Маршрут Трампа Южный Кавказ
    Лента новостей