ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər
Region
- 04 sentyabr, 2025
- 09:40
Növbəti həftə ABŞ-nin müxtəlif dairələrindən olan nümayəndələr "Tramp Marşrutu" (TRIPP, Zəngəzur dəhlizi) layihəsini müzakirə etmək üçün Ermənistana səfər edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni qəzeti "Joqovurd" mənbələrə istinadən yazır.
Qəzetin məlumatına görə, amerikalı nümayəndələr dəhlizin təkcə texniki deyil, həm də siyasi detallarını müzakirə edəcəklər. Həmçinin layihəyə investisiya həcmi, prioritetlər və tikinti işlərinə başlama müddətləri mövzusuna da toxunulacaq.
"Hazırda rəsmi mənbələr səfərin detalları və gündəliyi barədə məlumat vermirlər. Lakin müzakirələr qapalı formatda keçiriləcək, qəbul edilən qərarlar isə regionda yeni logistik reallığın formalaşması ilə birbaşa bağlı olacaq", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
10:35
ASCO-nun Gəmi Təmiri Zavodunda hasil edilmiş günəş enerjisinin həcmi açıqlanıbEnergetika
10:24
Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaqXarici siyasət
10:09
Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"İdman
10:07
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıbİKT
10:03
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıbİKT
09:52
Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıbMaliyyə
09:45
"Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilərFutbol
09:43
Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilibDigər ölkələr
09:40