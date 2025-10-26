Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    СМИ: Боевики РКК покинут лагеря и укрытия на границе Ирака и Турции

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 15:20
    СМИ: Боевики РКК покинут лагеря и укрытия на границе Ирака и Турции

    Члены террористической организации РКК покинут также лагеря и укрытия в регионах Зап и Метина на границе Ирака с Турцией.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом говорится в заявлении представителей РКК.

    Отмечается, что аналогичные меры предпринимаются и на других позициях вдоль границы, где сохраняется риск столкновений или провокаций, в частности на территориях, где Вооруженные силы Турции ведут активные военные операции с 27 мая 2019 года.

    Отметим, что ранее РКК заявила о полном выводе сил из Турции.

    РКК граница Ирак Турция
    KİV: PKK Türkiyə ilə sərhəddəki düşərgə və mağaralardan da çıxacaq

