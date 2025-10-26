СМИ: Боевики РКК покинут лагеря и укрытия на границе Ирака и Турции
В регионе
- 26 октября, 2025
- 15:20
Члены террористической организации РКК покинут также лагеря и укрытия в регионах Зап и Метина на границе Ирака с Турцией.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом говорится в заявлении представителей РКК.
Отмечается, что аналогичные меры предпринимаются и на других позициях вдоль границы, где сохраняется риск столкновений или провокаций, в частности на территориях, где Вооруженные силы Турции ведут активные военные операции с 27 мая 2019 года.
Отметим, что ранее РКК заявила о полном выводе сил из Турции.
