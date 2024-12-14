СМИ: Башкортостан лидирует среди регионов РФ по числу погибших на войне в Украине

С начала войны в Украине погибли 83 338 российских военнослужащих, при этом самые высокие потери зафиксированы среди жителей Башкортостана — 3 487 человек.

С начала войны в Украине погибли 83 338 российских военнослужащих, при этом самые высокие потери зафиксированы среди жителей Башкортостана — 3 487 человек.

Как передает Report , об этом говорится в сводке "Русской службы Би-би-си" и "Медиазоны", которые ведут поименный подсчет на основе открытых данных.

Согласно информации, 38% погибших жителей республики ушли на фронт добровольцами, то есть не были связаны с армией на момент начала вторжения. Это почти в два раза больше среднего показателя по России (22%). Еще 14% были мобилизованными, а 18% — заключенными.

Лишь 19% установленных погибших башкир жили в городах с населением более 100 тысяч человек. Большинство отправились на войну из сельской местности. Только в Первом Иткулово с населением 900 человек контракты с Минобороны заключили 27 жителей. Самому молодому из них — Айсуваку Хасанову — исполнилось 23 года. Информации о нем нет. Самый старший — 60-летний Рим Махмутов — числится пропавшим без вести с августа.

Башкортостан находится в пятерке регионов с наибольшим известным числом потерь с января 2023 года. Республика возглавила этот список в сентябре этого года и с тех пор держится на первой строчке. Второе место — у Татарстана (3 401 погибший), третье — у Свердловской области (2 921 погибший), четвертое — у Краснодарского края (2 702 погибших). Замыкает пятерку Пермский край (2 592 погибших). Примерно столько же — в Челябинской области (2 573).

При этом реальное число погибших на войне в Украине башкир может быть существенно выше, отмечают журналисты. По их данным, практически все установленные имена были найдены в публикациях. При этом в других регионах с высоким числом потерь — Татарстане и Краснодарском крае — информация поступает в основном с кладбищ, где активно работают волонтеры.

В рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения, составленном "РИА Новости", Башкортостан занимает 51-ю сточку из 83-х, не считая аннексированных Крыма и Севастополя, а в рейтинге по доходам жителей — 47-ю.