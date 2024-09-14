СМИ: Армения рассчитывает на помощь Индии в вопросе модернизации истребителей Су-30

Правительство Армении обратилось к Индии с запросом на приобретение индийских ракет, включая ракеты класса "воздух-воздух" Astra с большой дальностью, а также с предложением модернизировать истребители Су-30.
Как передает Report со ссылкой на индийское издание "The Print".
По данным источников издания, переговоры находятся на самой ранней стадии.
"Истребители Су-30, которые использует Армения, отличаются от тех, что эксплуатирует Индия. Необходимо внимательно изучить, что можно сделать. Переговоры только начались", - отметили источники в The Print.