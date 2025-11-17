СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 09:46
Анализ черного ящика турецкого военного-самолета C-130, разбившегося в Грузии, завершат на этой неделе.
Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.
"Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели", - сказал он.
По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.
"Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают", - добавил Сельви.
Напомним, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
Последние новости
10:02
Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном СааромВ регионе
09:55
Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развитияИКТ
09:54
В Шеки в доме произошел пожар, есть погибшийПроисшествия
09:52
Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина IIВ регионе
09:46
СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделеВ регионе
09:45
Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерстваВнешняя политика
09:44
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25ИКТ
09:41
Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на ИсламиадеКомандные
09:37