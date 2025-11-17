Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 09:46
    Анализ черного ящика турецкого военного-самолета C-130, разбившегося в Грузии, завершат на этой неделе.

    Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.

    "Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели", - сказал он.

    По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.

    "Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают", - добавил Сельви.

    Напомним, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

    Грузия крушение самолета Турция самолет C-130
    KİV: Türkiyə hərbi təyyarəsinin qara qutusunun təhlili bu həftə tamamlanacaq
    Black box analysis of Turkish C-130 crash to conclude this week

