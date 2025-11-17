СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

Анализ черного ящика турецкого военного-самолета C-130, разбившегося в Грузии, завершат на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.

"Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели", - сказал он.

По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.

"Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают", - добавил Сельви.

Напомним, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.