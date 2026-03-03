СМИ: Али Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде
В регионе
- 03 марта, 2026
- 22:31
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший 28 февраля в результате атаки Израиля и США, будет похоронен в своем родном городе Мешхеде.
Как передает Report, с таким утверждением выступило близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars.
По его данным, тело верховного лидера планируют перевезти в Мешхед после прощания в Тегеране. Даты траурных церемоний уточняются и скоро будут объявлены.
