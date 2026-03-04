Туристический потенциал Азербайджана представлен в Берлине

Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова приняла участие в министерском саммите Всемирной туристской организации ООН в Берлине.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, мероприятие прошло в столице Германии с участием министров туризма почти 20 стран.

В рамках саммита Гусейнова провела встречу с председателем Государственного комитета по туризму Узбекистана Абдулазизом Аккуловым. Стороны обменялись информацией о принципах работы на целевых туристических рынках и стратегиях продвижения туристических направлений.

Кроме того, были рассмотрены результаты работы, проведенной в соответствии с положениями Меморандума о сотрудничестве, подписанного в апреле 2025 года между Бюро по туризму Азербайджана и Национальным PR-центром Узбекистана. Стороны также договорились о дополнительных инструментах для дальнейшего укрепления сотрудничества.

В рамках визита в посольстве Азербайджана в Германии состоялась встреча с представителями туристической индустрии этой страны. Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что Азербайджан обладает богатым туристическим потенциалом, способным привлечь внимание немецких туристов.

В свою очередь Азада Гусейнова представила информацию о международных мероприятиях, которые пройдут в Азербайджане, а представители Бюро по туризму провели презентацию туристического потенциала страны и ответили на вопросы участников встречи.