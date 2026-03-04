İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib

    Turizm
    • 04 mart, 2026
    • 09:52
    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib

    Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova Almaniyanın paytaxtı Berlində 20-ə yaxın ölkənin turizm nazirinin iştirakı ilə keçirilən BMT-nin Turizm Təşkilatının Nazirlər Sammitində təşkil olunan müzakirələrdə iştirak edib.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sammit zamanı sədr müavini Özbəkistanın Dövlət Turizm Komitəsinin sədri Abdulaziz Akkulov ilə görüş keçirib. Görüşdə hər iki ölkənin turizm sahəsində hədəf bazarları üzrə fəaliyyət prinsipləri və təşviqat strategiyaları barədə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi aparılıb. Bununla yanaşı, 2025-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Turizm Bürosu ilə Özbəkistan Milli Təbliğat Mərkəzi arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumun müddəlarına uyğun olaraq görülmüş işlər nəzərdən keçirilib, əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətində əlavə alətlər üzrə razılığa gəlinib.

    Səfər çərçivəsində Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində bu ölkənin turizm sənayesi nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş təşkil edilib. Görüşdə səfir Nəsimi Ağayev iştirakçıları salamlayaraq Azərbaycanın Almaniyalı turistlərin diqqətini çəkəcək zəngin turizm potensialına malik olduğunu qeyd edib. Öz növbəsində A.Hüseynova görüşdə çıxış edərək ölkəmizin ev sahibliyi ilə keçiriləcək mötəbər beynəlxalq tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Daha sonra Azərbaycan Turizm Bürosu ölkəmizin turizm potensialını əks etdirən təqdimat nümayiş etdirərək sənaye nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.

    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
    Dövlət Turizm Agentliyi Azadə Hüseynova

    Son xəbərlər

    09:59

    "Liverpul" əlavə dəqiqələrdə buraxılan qollara görə Premyer Liqada antirekorda imza atıb

    Futbol
    09:58

    Azərbaycan ABŞ, Avropa və ərəb ölkələrinə zəfəran ixrac edə bilər

    Biznes
    09:52
    Foto

    Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib

    Turizm
    09:51
    Foto

    Emin Əmrullayev məktəb direktorlarına tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsini tövsiyə edib

    Elm və təhsil
    09:48
    Foto
    Video

    FHN "Bakı Metropoliteni"ndə təlim keçirib

    Hadisə
    09:47

    Kolumbiyanın yeni səfiri Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    09:47

    Qazaxıstan vətəndaşları Yaxın Şərq ölkələrindən xüsusi reyslərlə geri qaytarılır

    Region
    09:46

    Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

    Energetika
    09:38

    Azərbaycanda 2 ayda büdcədən 25 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti