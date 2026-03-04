Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edib
- 04 mart, 2026
- 09:52
Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova Almaniyanın paytaxtı Berlində 20-ə yaxın ölkənin turizm nazirinin iştirakı ilə keçirilən BMT-nin Turizm Təşkilatının Nazirlər Sammitində təşkil olunan müzakirələrdə iştirak edib.
"Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sammit zamanı sədr müavini Özbəkistanın Dövlət Turizm Komitəsinin sədri Abdulaziz Akkulov ilə görüş keçirib. Görüşdə hər iki ölkənin turizm sahəsində hədəf bazarları üzrə fəaliyyət prinsipləri və təşviqat strategiyaları barədə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi aparılıb. Bununla yanaşı, 2025-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Turizm Bürosu ilə Özbəkistan Milli Təbliğat Mərkəzi arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumun müddəlarına uyğun olaraq görülmüş işlər nəzərdən keçirilib, əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətində əlavə alətlər üzrə razılığa gəlinib.
Səfər çərçivəsində Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində bu ölkənin turizm sənayesi nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş təşkil edilib. Görüşdə səfir Nəsimi Ağayev iştirakçıları salamlayaraq Azərbaycanın Almaniyalı turistlərin diqqətini çəkəcək zəngin turizm potensialına malik olduğunu qeyd edib. Öz növbəsində A.Hüseynova görüşdə çıxış edərək ölkəmizin ev sahibliyi ilə keçiriləcək mötəbər beynəlxalq tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Daha sonra Azərbaycan Turizm Bürosu ölkəmizin turizm potensialını əks etdirən təqdimat nümayiş etdirərək sənaye nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.