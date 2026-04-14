Дело о хищении средств должников в Гедабейском районе направлено в суд

Уголовное дело, связанное с противоправной деятельностью руководителя Отдел исполнительной власти и пробации Гедабейского района Эльхана Аббасова и бывшего судебного исполнителя Сабухи Гусейнова, передано на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, производство по данному уголовному делу было инициировано Главным управлением по борьбе с коррупцией. Основанием послужили материалы, направленные Министерством юстиции, а также заявления ряда граждан.

В рамках предварительного следствия установлено, что Эльхан Аббасов и Сабухи Гусейнов в 2021–2025 годах, используя служебное положение в корыстных целях, систематически получали от граждан денежные средства по исполнительным производствам. Речь идет о делах, связанных с взысканием долгов, алиментов и иных обязательств. Полученные средства, предназначенные якобы для передачи взыскателям, были присвоены ими мошенническим путем в крупном размере.

Кроме того, установлено, что обвиняемые умышленно вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, совершая служебный подлог.

На основании совокупности собранных доказательств Э. Аббасову и С. Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, повлекшее причинение крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) УК АР.

В качестве меры пресечения в отношении С. Гусейнова применена передача под надзор полиции, а в отношении Э. Аббасова - передача под надзор полиции с одновременным отстранением от занимаемой должности.

В ходе расследования обеспечено возмещение значительной части нанесенного материального ущерба.