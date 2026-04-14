Турпоток из европейских стран в Азербайджан увеличился на 17,3%

В январе-феврале текущего года Азербайджан посетили 27 174 туриста из европейских стран, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, за отчетный период Азербайджан посетили 12 878 туристов из стран Восточной Европы, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Среди стран Восточной Европы наибольшее количество туристов прибыло из Украины – 4 839 человек (-0,8%).

Также прибыли 2686 человек из Беларуси (-7,4%), 1291 человек из Польши (+34,3%), 627 человек из Молдовы (+3,8%), 539 человек из Венгрии (+47,3%), 477 человек из Чехии (+3,2%), 408 человек из Литвы (+39,2%), 380 человек из Румынии (-10,6%), 306 человек из Сербии (+1,7%), 251 человек из Словакии (+23,6%), 200 человек из Эстонии (+7,5%), 193 человека из Хорватии (+75,5%), 190 человек из Латвии (+8,6%), 187 человек из Болгарии (-21,4%), 78 человек из Боснии и Герцеговины (+27,9%), 62 человека из Кипра (+51,2%), 68 человек из Словении (-6,8%), по 35 человек из Черногории (-65%) и из Северной Македонии (-25,5%), 26 человек из Албании (-29,7%).

За два месяца из стран Западной Европы Азербайджан посетили 14 296 туристов (+33,5%). Наибольшее количество туристов среди стран Западной Европы прибыло из Великобритании - 4231 человек (+46,3%).

Также прибыли 3326 человек из Германии (+88,4%), 1952 человека из Италии (+21,8%), 1026 человек из Франции (+24,4%), 718 человек из Испании (-15,5%), 528 человек из Нидерландов (-13%), 426 человек из Бельгии (+42%), 321 человек из Португалии (+21,6%), 281 человек из Швеции (+20,6%), 265 человек из Швейцарии (+17,8%), 263 человека из Австрии (+3,1%), 242 человека из Греции (+7,1%), 224 человека из Ирландии (+12,6%), 167 человек из Норвегии (+18,4%), 148 человек из Дании (+11,2%), 57 человек из Мальты (96,6%), по 46 человек из Финляндии (-48,9%) и из Люксенбурга (-11,5%), 27 человек из Исландии (+80%), 2 человека из Андорры (-50%).

За отчетный период Азербайджан посетили 337,3 тыс. иностранных граждан из 163 стран (-0,4%).