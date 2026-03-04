Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель
Энергетика
- 04 марта, 2026
- 09:50
Цены на нефть продолжили рост в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако его темпы замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $82,66 за баррель, что на $1,26 (1,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,95 (1,27%), до $75,51 за баррель.
С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.
