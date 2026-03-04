Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 09:50
    Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель

    Цены на нефть продолжили рост в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако его темпы замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $82,66 за баррель, что на $1,26 (1,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,95 (1,27%), до $75,51 за баррель.

    С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.

