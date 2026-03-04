World Gold Council прогнозирует рост спроса на золото у мировых центробанков

На фоне конфликта на Ближнем Востоке ближайшие 10-15 дней могут стать ключевыми для формирования спроса на золото среди мировых центробанков. В условиях неопределенной геополитической обстановки регуляторы могут нарастить покупку драгметалла для повышения своей устойчивости.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Главным драйвером спроса остается геополитическая нестабильность, в частности эскалация напряженности между США и Ираном. В условиях меняющегося мирового порядка центробанки продолжают рассматривать золото как стратегический инструмент для защиты национальных интересов и финансовой устойчивости.

Согласно отчету WGC, лидером по закупкам стал Узбекистан. Центробанк этой страны приобрел 9 тонн драгметалла и довел долю золота в своих активах до 86%. Первое место по продаже золота занял российский ЦБ (9 тонн). В то же время Китай продолжил свою непрерывную 15-месячную серию покупок (1,2 тонны).

В нем отмечается, что несмотря на снижение темпа мировых закупок золота центральными банками январе 2026 года (5 тонн по сравнению с 27 тоннами в среднем ежемесячно в 2025 году), ключевым трендом января стало расширение географии спроса: к пополнению резервов вернулись страны, долгое время не проявлявшие активности. Так, Малайзия совершила первую покупку с 2018 года (3,4 тонны), а Южная Корея объявила о возобновлении инвестиций в золото (впервые с 2013 года) через биржевые фонды.