СМИ: 10 гражданок Азербайджана и Турции приговорены к пожизненному заключению в Ираке

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Иракский суд приговорил к пожизненному заключению десять гражданок Турции и Азербайджана за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Sumaria, об этом сообщил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.

По его словам, к высшей мере наказания - смертной казни - также приговорена еще одна гражданка Турции за поддержку ИГ.

СМИ утверждают, что власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из России.