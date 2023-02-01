Служба безопасности Украины начала обыски у Коломойского и экс-главы МВД

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть".

У бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проводят обыски. Они касаются дела с авиакатастрофой в Броварах, в ходе которой погибло руководство МВД.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Известно, что речь идет о закупках французских вертолетов Airbus еще во времена, когда Аваков возглавлял министерством.

Об этом экс-министр рассказал в комментариях СМИ. Так, по его словам, правоохранители смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД вертолеты H-225, H-145 и Н-125.

"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", - сказал Аваков и добавил, что правоохранители формально отработали версию.

12.53

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть".

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Отметим, что ранее национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

До этого решения более 40% акций "Укрнафты" принадлежало Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 контролирующих эту компанию. "Нафтогазу" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты".

Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС.