Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Нур-Султане

Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по ито

Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по итогам на заседания Совета глав государств СНГ.

При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ.

"Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", - отметил председатель Исполкома СНГ.