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Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Нур-Султане

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Нур-Султане Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по ито
В регионе
15 октября 2021 г. 15:32
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Нур-Султане

Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по итогам на заседания Совета глав государств СНГ.

При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ.

"Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", - отметил председатель Исполкома СНГ.

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Версия на азербайджанском языке MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası Nur-Sultanda keçiriləcək
Версия на английском языке Next session of Council of CIS heads of state due in Nur-Sultan

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