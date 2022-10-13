Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Кыргызстана 13 октября 2023 года.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Кыргызстана 13 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Лидеры стран Содружества примут решение о переходе с 1 января 2023 года председательства в организации к Кыргызстана (сопредседателями станут Казахстан и Россия). Кыргызы уже предложили дату проведения следующего саммита содружества в Бишкеке: 13 октября 2023 года. Мы ожидаем, что это все будет лидерами утверждено", - сказал он.

Кроме этого, ожидается утверждение решения о продлении с 1 января 2023 года полномочий председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период.

Как заявил Ушаков, участники заседания в Астане также определят тематические года в СНГ на 2024-2026 годы, а также выберут культурную столицу СНГ в 2023 году.

"Тут рассматривается кандидатура Санкт-Петербурга, ожидаем, что она будет поддержана", - добавил он.