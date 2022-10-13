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Обнародована повестка саммита глав государств СНГ

Обнародована повестка саммита глав государств СНГ На саммите, который состоится 14 октября в столице Казахстана Астане, лидеры стран СНГ планируют утвердить обновленную программу по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.
В регионе
13 октября 2022 г. 10:42
Обнародована повестка саммита глав государств СНГ

На саммите, который состоится 14 октября в столице Казахстана Астане, лидеры стран СНГ планируют утвердить обновленную программу по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

Как передает Report, информацию об этом распространил ТАСС.

Сообщается, что Совет глав государств и правительств стран-членов организации принял соответствующее решение.

Решение также предусматривает предоставление СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ.

Кроме того, между государствами-членами СНГ планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией.

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Версия на английском языке Agenda of CIS heads of state summit announced
Версия на азербайджанском языке MDB dövlət başçılarının sammitinin gündəliyi açıqlanıb

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