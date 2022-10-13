Обнародована повестка саммита глав государств СНГ

На саммите, который состоится 14 октября в столице Казахстана Астане, лидеры стран СНГ планируют утвердить обновленную программу по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

На саммите, который состоится 14 октября в столице Казахстана Астане, лидеры стран СНГ планируют утвердить обновленную программу по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

Как передает Report, информацию об этом распространил ТАСС.

Сообщается, что Совет глав государств и правительств стран-членов организации принял соответствующее решение.

Решение также предусматривает предоставление СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ.

Кроме того, между государствами-членами СНГ планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией.