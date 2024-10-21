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Следующая встреча комиссий по делимитации пройдет после ратификации регламента их работы

Следующая встреча комиссий по делимитации пройдет после ратификации регламента их работы Следующая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации состоится после ратификации регламента их работы в обеих странах.
В регионе
21 октября 2024 г. 12:52
Следующая встреча комиссий по делимитации пройдет после ратификации регламента их работы

Следующая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации состоится после ратификации регламента их работы в обеих странах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте Армении вице-премьер Мгер Григорян.

"Наша договоренность с азербайджанской стороной заключается в следующем: после того как мы завершим внутригосударственные процедуры утверждения регламента и обменяемся уведомлениями, мы проведем следующую встречу, где мы обсудим и примем решение по вопросу дальнейших участков границы", - заявил он.

Отметим, что 26 сентября Конституционный суд Армении признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны.

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Версия на азербайджанском языке Delimitasiya üzrə komissiyaların növbəti iclası reqlamentin ratifikasiyasından sonra baş tutacaq

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