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Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 МЧС

Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 МЧС Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.
В регионе
5 февраля 2024 г. 09:21
Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 МЧС

Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.

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