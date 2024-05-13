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В Анкаре проходит встреча президента Турции и премьер-министра Греции

В Анкаре проходит встреча президента Турции и премьер-министра Греции Премьер-министр Греции Криакос Мицотакис находится с визитом в Турции.
В регионе
13 мая 2024 г. 17:38
В Анкаре проходит встреча президента Турции и премьер-министра Греции

В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что встреча проходит в резиденции президента.

17:02

Премьер-министр Греции Криакос Мицотакис находится с визитом в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает газета Star.

Отмечается, что его самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, далее ожидается совместная пресс-конференция.

СМИ сообщают о том, что Анкара и Афины имеют потенциал для сотрудничества во многих сферах, включая здравоохранение, защиту окружающей среды, культуру и искусство, туризм, экономику и торговлю.

Как ожидается, выдвинутая в 2021 году инициатива о формировании позитивной повестки в двусторонних отношениях, будет способствовать дальнейшему развитию торговых связей двух стран. Данная повестка институционализируется посредством взаимных визитов и заключенных соглашений о сотрудничестве.

Отметим, что в 2023 году внешнеторговый оборот Турции с Грецией превысил 4,1 млрд долларов. В настоящее время планируется довести этот показатель до 10 млрд долларов.

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