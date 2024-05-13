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Ян Борг: ОБСЕ готов поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс

Ян Борг: ОБСЕ готов поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс В рамках инструментария и юрисдикции ОБСЕ готов поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс.
В регионе
13 мая 2024 г. 18:04
Ян Борг: ОБСЕ готов поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс

В рамках инструментария и юрисдикции ОБСЕ готов поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс.

Как передает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ Ян Борг написал в соцсети "X" по итогам встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

"Председательство Мальты в ОБСЕ продолжит поддерживать конструктивные переговоры и усилия по установлению прочного мира при уважении суверенитета и территориальной целостности", - отметил он.

Борг также отметил, что был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества ОБСЕ и Армении, сближения армяно-мальтийских межпарламентских отношений.

Между тем, армянские СМИ сообщают о том, что Симонян подчеркнул, что Армения готова содействовать усилиям по обеспечению мира и стабильности в зоне ответственности ОБСЕ.

"Армения привержена мирной повестке дня. Надеюсь, в рамках председательства ОБСЕ Вы будете держать регион Южного Кавказа в центре своего внимания и продвигать с применением необходимого инструментария процесс установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", - отметил глава парламента.

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Версия на азербайджанском языке Yan Borq: ATƏT Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

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