Президент Сербии встретится с Еленой Зеленской в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила пресс-служба администрации сербского президента.

Прием пройдет в здании Генерального секретариата в Белграде.

В кратком анонсе администрации не указана тема предстоящей встречи. Формат мероприятия открытый, на нем могут присутствовать журналисты.

Сегодня, 13 мая, украинская делегация в составе Елены Зеленской, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и посла Владимира Толкача прибыла в Сербию. Зеленскую приняла супруга сербского президента Тамара Вучич.