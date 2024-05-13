О нас

Президент Сербии встретится с Еленой Зеленской в Белграде

Президент Сербии встретится с Еленой Зеленской в Белграде Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой президента Украины Еленой Зеленской.
В регионе
13 мая 2024 г. 17:14
Президент Сербии встретится с Еленой Зеленской в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила пресс-служба администрации сербского президента.

Прием пройдет в здании Генерального секретариата в Белграде.

В кратком анонсе администрации не указана тема предстоящей встречи. Формат мероприятия открытый, на нем могут присутствовать журналисты.

Сегодня, 13 мая, украинская делегация в составе Елены Зеленской, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и посла Владимира Толкача прибыла в Сербию. Зеленскую приняла супруга сербского президента Тамара Вучич.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Serbia to meet Olena Zelenska in Belgrade

Самое важное

В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi