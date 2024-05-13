Президент Сербии встретится с Еленой Зеленской в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретится с супругой президента Украины Еленой Зеленской.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила пресс-служба администрации сербского президента.
Прием пройдет в здании Генерального секретариата в Белграде.
В кратком анонсе администрации не указана тема предстоящей встречи. Формат мероприятия открытый, на нем могут присутствовать журналисты.
Сегодня, 13 мая, украинская делегация в составе Елены Зеленской, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и посла Владимира Толкача прибыла в Сербию. Зеленскую приняла супруга сербского президента Тамара Вучич.