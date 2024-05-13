Эрдоган: У Турции и Греции нет нерешаемых проблем

Важно найти справедливое и долгосрочное решение кипрской проблемы.

Важно найти справедливое и долгосрочное решение кипрской проблемы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре.

"Этот шаг укрепит стабильность и мир в нашем регионе", - сказал Эрдоган.

По его словам, у Анкары и Афин нет нерешаемых проблем, они урегулируют спорные вопросы через открытый диалог.

"У нас нет нерешаемых проблем, как я и говорил ранее. Урегулирование вопросов - это процесс, и у нас растут надежды на позитив. Мы нацелены на позитивную атмосферу и рассчитываем решить все вопросы путем честного и открытого диалога", - сказал президент Турции.

Он добавил, что следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня, прошедшее в прошлом году в Афинах, состоится в Анкаре.