МИД Ирана объявил об открытии виртуального посольства Палестины в Тегеране

Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента.

Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента.

Как передает Report cо ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"В целях реализации утвержденного парламентом закона об открытии виртуального посольства Палестины, дипломатический аппарат осуществил ряд мер в юридической, консульской и административной сферах. Также было получено консультативное заключение о посольстве Палестины в Тегеране. Это виртуальное посольство было создано в системе Министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты", - сказал он.