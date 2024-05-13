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МИД Ирана объявил об открытии виртуального посольства Палестины в Тегеране

МИД Ирана объявил об открытии виртуального посольства Палестины в Тегеране Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента.
В регионе
13 мая 2024 г. 17:36
МИД Ирана объявил об открытии виртуального посольства Палестины в Тегеране

Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента.

Как передает Report cо ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"В целях реализации утвержденного парламентом закона об открытии виртуального посольства Палестины, дипломатический аппарат осуществил ряд мер в юридической, консульской и административной сферах. Также было получено консультативное заключение о посольстве Палестины в Тегеране. Это виртуальное посольство было создано в системе Министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты", - сказал он.

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Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry announces opening of virtual Palestinian embassy in Tehran

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