Следственный комитет РФ назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Техническая неисправность самолета Су-34 стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске.

Техническая неисправность самолета Су-34 стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.

Следователи ведут допрос пилотов.