О нас

Следственный комитет РФ назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Следственный комитет РФ назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске Техническая неисправность самолета Су-34 стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске.
В регионе
18 октября 2022 г. 11:48
Следственный комитет РФ назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Техническая неисправность самолета Су-34 стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.

Следователи ведут допрос пилотов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
11 октября 2022 г. 16:53
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
11 октября 2022 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi