В России истребитель упал на жилой дом, два человека погибли и 19 пострадали

Два человека погибли и 19 пострадали при падении самолета в российском Ейске.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС.
При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж. В свою очередь, власти заявили, что огнем охвачены четыре этажа.
Военный самолет упал на жилой дом в Ейске (РФ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.
При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж. В свою очередь, власти сообщили, что огнем охвачены четыре этажа.
Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МЧС.