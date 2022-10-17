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В России истребитель упал на жилой дом, два человека погибли и 19 пострадали

В России истребитель упал на жилой дом, два человека погибли и 19 пострадали Военный самолет упал на жилой дом в Ейске (РФ).
В регионе
17 октября 2022 г. 21:17
В России истребитель упал на жилой дом, два человека погибли и 19 пострадали

Два человека погибли и 19 пострадали при падении самолета в российском Ейске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС.

При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж. В свою очередь, власти заявили, что огнем охвачены четыре этажа.

20:39

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске (РФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж. В свою очередь, власти сообщили, что огнем охвачены четыре этажа.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada qırıcının yaşayış ərazisinə düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb

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