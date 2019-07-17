Следователи провели обыск в кабинете освободившего Кочаряна из-под ареста судьи

В кабинете судьи первой инстанции Давида Григоряна, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна, произошел обыск. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Обыск был проведен в рамках рассматриваемого у нас дела", - сказала она, добавив, что на данный момент другие подробности представить не может.

20 мая судья Суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение об освобождении Кочаряна из-под стражи под личное поручительство действующего и бывшего лидеров Карабаха Бако Сааяна и Аркадия Гукасяна; приостановлении производства, с дальнейшей отправкой его в КС для прояснения вопроса о конституционности статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении.

25 июня Апелляционный суд Армении отменил решение Григоряна, в результате экс-президент вновь был взят под стражу. Кочарян сам явился в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр".