Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Скончался председатель Совета по целесообразности Ирана аятолла Хашеми Шахруди, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Состояние здоровья аятоллы Шахруди в воскресенье ухудшилось, и он был помещен в отделение интенсивной терапии одной из больниц с проблемами пищеварительной системы. В воскресенье сотрудник аятоллы Шахруди призвал "благочестивых и боголюбивых людей молиться за него".

Аятолла Шаруди, по рекомендации врачей, не посещал сессий Совета по целесообразности с середины лета.

Старший священнослужитель был назначен лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи председателем Совета по вопросам целесообразности в 2017 году.