СК Армении: Двое напавших на полицейский участок в Ереване арестованы

Суд в Ереване арестовал двух из трех граждан, совершивших в минувшее воскресенье вооруженное нападение на полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
Третий участник инцидента пока имеет статус задержанного и находится на стационарном лечении, поскольку пострадал от взрыва брошенной им же гранаты.
Против троих выдвинуты обвинения в терроризме, незаконном обороте огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов и иных устройств.
Отметим, что 24 марта трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание отделения полиции. 55-летний А.М. взорвал гранату, в результате чего он и 51-летний В.Г. получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики также обезвредили 34-летнего С.Г., у которого были выявлены четыре гранаты.