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СК Армении: Двое напавших на полицейский участок в Ереване арестованы

СК Армении: Двое напавших на полицейский участок в Ереване арестованы Суд в Ереване арестовал двух из трех граждан, совершивших в минувшее воскресенье вооруженное нападение на полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк.
В регионе
27 марта 2024 г. 12:55
СК Армении: Двое напавших на полицейский участок в Ереване арестованы

Суд в Ереване арестовал двух из трех граждан, совершивших в минувшее воскресенье вооруженное нападение на полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Третий участник инцидента пока имеет статус задержанного и находится на стационарном лечении, поскольку пострадал от взрыва брошенной им же гранаты.

Против троих выдвинуты обвинения в терроризме, незаконном обороте огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов и иных устройств.

Отметим, что 24 марта трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание отделения полиции. 55-летний А.М. взорвал гранату, в результате чего он и 51-летний В.Г. получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики также обезвредили 34-летнего С.Г., у которого были выявлены четыре гранаты.

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