СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри
В регионе
- 23 октября, 2025
- 11:35
По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы 13 человек.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.
"В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - сообщили в СК.
Ранее сообщалось о том, что число задержанных после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна возросло до 37. Возбуждено уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. СК направил в суд ходатайство об аресте 19 человек.
Последние новости
12:10
ГНФАР получил за 9 месяцев доход в $3,6 млрд от разработки блока АЧГЭнергетика
12:07
Минздрав: Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксированоЗдоровье
12:06
Фото
В Бразилии принята Беленская декларация о роли прокуратур в борьбе с изменением климатаВнешняя политика
11:59
Фото
ANAMA обучит украинских саперовВнешняя политика
11:57
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от АлматыВ регионе
11:43
В Челябинской области объявлен траур после взрыва на заводе в Копейске - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
11:39
Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР достигла почти 68%Финансы
11:35
СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в ГюмриВ регионе
11:35