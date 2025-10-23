Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 11:35
    СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри

    По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

    "В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - сообщили в СК.

    Ранее сообщалось о том, что число задержанных после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна возросло до 37. Возбуждено уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. СК направил в суд ходатайство об аресте 19 человек.

    Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib

