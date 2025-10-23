СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри

По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

"В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось о том, что число задержанных после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна возросло до 37. Возбуждено уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. СК направил в суд ходатайство об аресте 19 человек.