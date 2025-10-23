Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 11:48
Gümrüdə kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Bu iş üzrə adı keçən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs barəsində ev dustaqlığı və yaşadığı yeri tərk etməmək barədə iltizam tətbiq edilib", - məlumatda bildirilib.
Xatırladaq ki, Gümrü meri Vardan Qukasyana dəstək aksiyasından sonra saxlanılanların sayının 37-yə çatıb. Kütləvi iğtişaşlarda iştirak faktı üzrə cinayət işi açılıb. İstintaq Komitəsi 19 nəfərin həbsi ilə bağlı məhkəməyə vəsatət göndərib.
Son xəbərlər
11:51
ARDNF investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazların payını artırıbEnergetika
11:50
Şirvanda 87 min manatlıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilibHadisə
11:49
Çelyabinskdə baş verən partlayışdan sonra matəm elan edilib - YENİLƏNİB-3Region
11:48
Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilibRegion
11:47
Zəfər Günü ilə bağlı Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
11:47
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıbDaxili siyasət
11:44
Ermənistan parlamentində deputatlar üçün 67 min dollarlıq lift quraşdırılacaqRegion
11:44
136 KOB subyektinin məhsullarının ticarət şəbəkələrində satışı təşkil olunubBiznes
11:43