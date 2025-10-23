İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:48
    Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib

    Gümrüdə kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu iş üzrə adı keçən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs barəsində ev dustaqlığı və yaşadığı yeri tərk etməmək barədə iltizam tətbiq edilib", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, Gümrü meri Vardan Qukasyana dəstək aksiyasından sonra saxlanılanların sayının 37-yə çatıb. Kütləvi iğtişaşlarda iştirak faktı üzrə cinayət işi açılıb. İstintaq Komitəsi 19 nəfərin həbsi ilə bağlı məhkəməyə vəsatət göndərib.

    Ermənistan mer Həbs
    СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри

