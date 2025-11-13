Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на двух армянских блогеров

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 10:00
    Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на двух армянских блогеров

    Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь спикера Мовсес Арутюнян.

    По его словам, Симонян требует дать правовую оценку оскорблениям и угрозам, прозвучавшим в эфире подкаста "Имнемними", ведущими которого являются Самсонян и Сагателян.

    Напомним, гостем подкаста на днях стал экс-президент Армении Серж Саргсян. Ален Симонян резко отреагировал на интервью в соцсетях. В ответ ведущие оскорбили спикера, назвав его "животным" и использовали бранные выражения в адрес его матери, а также допустили высказывания, расцененные как угрозы.

    В августе текущего года Симонян уже подавал судебный иск против Вазгена Сагателяна. Он потребовал возмещения ущерба за оскорбление чести и достоинства.

    Ален Симонян Армения
    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Последние новости

    10:42
    Фото

    В Ташкенте участники международного конгресса посетили Центр исламской цивилизации

    Внешняя политика
    10:42

    CNN: В США госпитализировали соратника Лютера Кинга

    Другие страны
    10:30

    S&P: Проект Shah Deniz Compression увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров

    Энергетика
    10:29

    Премьер Японии призвала принять закон о шпионаже

    Другие страны
    10:24

    Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с Израилем

    В регионе
    10:18

    СЭБ: Попытка атаки на телекоммуникационный сектор расследована

    ИКТ
    10:13

    СМИ: Швейцария и США близки к соглашению о снижении торговых пошлин

    Другие страны
    10:09

    S&P повысило кредитный рейтинг SOCAR до уровня "BB"

    Энергетика
    10:04
    Видео

    В Баку начинается суд над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов

    Происшествия
    Лента новостей