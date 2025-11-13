Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на двух армянских блогеров

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь спикера Мовсес Арутюнян.

По его словам, Симонян требует дать правовую оценку оскорблениям и угрозам, прозвучавшим в эфире подкаста "Имнемними", ведущими которого являются Самсонян и Сагателян.

Напомним, гостем подкаста на днях стал экс-президент Армении Серж Саргсян. Ален Симонян резко отреагировал на интервью в соцсетях. В ответ ведущие оскорбили спикера, назвав его "животным" и использовали бранные выражения в адрес его матери, а также допустили высказывания, расцененные как угрозы.

В августе текущего года Симонян уже подавал судебный иск против Вазгена Сагателяна. Он потребовал возмещения ущерба за оскорбление чести и достоинства.