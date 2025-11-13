İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 10:08
    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan hüquq-mühafizə orqanlarına bloqerlər Narek Samsonyan və Vazgen Saqatelyan barədə şikayət edib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu spikerin mətbuat katibi Movses Arutyunyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Alen Simonyan N.Samsonyan və V.Saqatelyanın aparıcı olduqları "İmnemnimi" podkastının efirində səslənən təhqirlərə və hədələrə hüquqi qiymət verilməsini tələb edir.

    Xatırladaq ki, bu günlərdə podkastın qonağı Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarqsyan olub. Alen Simonyan müsahibəyə sosial şəbəkələrdə kəskin reaksiya verib. Cavabında aparıcılar spikeri "heyvan" adlandıraraq təhqir edib və onun anasına qarşı nalayiq ifadələr işlədib, həmçinin hədə kimi qiymətləndirilən fikirlər səsləndiriblər.

    Bu ilin avqustunda Simonyan artıq Vazgen Saqatelyana qarşı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. O, şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsinə görə dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb etmişdi.

    Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на двух армянских блогеров

