    Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 года

    В регионе
    19 января, 2026
    12:26
    Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 года

    Доклад следственной комиссии Национального Собрания Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны осенью 2020 года не может обсуждаться публично, поскольку он содержит и конфиденциальную информацию.

    Как сообщает Report об этом заявил председатель армянского парламента Ален Симонян.

    "У всех депутатов есть возможность ознакомиться с докладом, но в связи с тем, что доклад содержит также конфиденциальную информацию, в целом проведение пленарного заседания в данном случае невозможно. Любой депутат, имеющий доступ к конфиденциальной информации, можете подойти и ознакомиться с докладом", - сказал он.

    Симонян призвал оппозиционных депутатов, "много говорящих о 44-дневной войне", хотя бы ознакомиться с докладом следственной комиссии. Он отметил, что с этим докладом ознакомились лишь немногие оппозиционные депутаты. "Вы приходите сюда, критикуете нас, даете интервью, задаете вопросы, но не идете знакомиться с докладом, а теперь говорите: давайте обсудим это в зале. Я считаю это нелогичным", - подчеркнул он.

    Спикер назвал спекуляциями разговоры оппозиции о необходимости публичного обсуждения отчета: "Повторюсь, я считаю спекуляции на эту тему, а это именно спекуляции, неуместными. То, что 107 депутатов Национального Собрания должны ознакомиться с докладом, - это реальность. Прошло полгода с тех пор, как доклад был готов. Идите, ознакомьтесь. Вы нас (правящую партию – ред.) критикуете, а сами не идете ознакомиться".

