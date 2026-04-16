Симонян: Мир между Ереваном и Баку - это путь к доверию, сотрудничеству и прогрессу для наших народов

Укрепление мира между Арменией и Азербайджаном на фоне Вашингтонских соглашений, достигнутых в прошлом году, - это исторический шаг, открывающий путь к доверию, сотрудничеству и реальному прогрессу для народов двух стран.

Как передает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на 152-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле.

"Выступил на сессии 152-й ассамблеи в Стамбуле на тему "Взращивая надежду, обеспечивая мир и гарантируя справедливость для будущих поколений". После соглашения 2025 года мир с Азербайджаном укрепился - исторический шаг, открывающий путь к доверию, сотрудничеству и реальному прогрессу для наших народов", - написал спикер армянского парламента в соцсети Х.

По его словам, Ереван по-прежнему привержен укреплению мира с Баку, продвижению диалога и превращению его в реальные возможности.

"Мы готовы углублять региональные партнерства, в том числе с Турцией, и строить будущее, в котором будут преобладать стабильность, взаимосвязанность и общее процветание", - заключил Симонян.