Симонян: Граждане должны не допустить политической СВО в Армении

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян назвал Ктрича Нерсисяна (Католикос всех армян Гарегин II - ред.) угрозой для безопасности Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге перед внеочередным съездом партии "Гражданский договор".

"Было бы хорошо, если бы и другие партии включили в свои программы отстранение Ктрича Нерсисяна и других людей, дискредитирующих Армянскую апостольскую церковь. Это принесло бы большую пользу нашему государству", - заявил Симонян.

Спикер заявил о наличии серьезных угроз для Армении, а 7 июня (день парламентских выборов – ред.) ожидается "политическая атака" на страну.

"Гражданин Армении должен защищать независимость Республики Армения и не допустить в стране политической СВО (специальной военной операции). Речь идет о независимости Республики Армения, о выборе между войной и миром. Гражданин должен сделать свой выбор и отстоять свой выбор", - подчеркнул Ален Симонян.