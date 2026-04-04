Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Симонян: Граждане должны не допустить политической СВО в Армении

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 15:16
    Симонян: Граждане должны не допустить политической СВО в Армении

    Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян назвал Ктрича Нерсисяна (Католикос всех армян Гарегин II - ред.) угрозой для безопасности Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге перед внеочередным съездом партии "Гражданский договор".

    "Было бы хорошо, если бы и другие партии включили в свои программы отстранение Ктрича Нерсисяна и других людей, дискредитирующих Армянскую апостольскую церковь. Это принесло бы большую пользу нашему государству", - заявил Симонян.

    Спикер заявил о наличии серьезных угроз для Армении, а 7 июня (день парламентских выборов – ред.) ожидается "политическая атака" на страну.

    "Гражданин Армении должен защищать независимость Республики Армения и не допустить в стране политической СВО (специальной военной операции). Речь идет о независимости Республики Армения, о выборе между войной и миром. Гражданин должен сделать свой выбор и отстоять свой выбор", - подчеркнул Ален Симонян.

    Ален Симонян Ктрич Нерсисян Гарегин II Армения Парламентские выборы в Армении
    Alen Simonyan: Vətəndaşlar Ermənistanda siyasi xüsusi hərbi əməliyyata yol verməməlidirlər

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей