    Alen Simonyan: Vətəndaşlar Ermənistanda siyasi xüsusi hərbi əməliyyata yol verməməlidirlər

    • 04 aprel, 2026
    • 15:29
    Alen Simonyan: Vətəndaşlar Ermənistanda siyasi xüsusi hərbi əməliyyata yol verməməlidirlər

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Ktriç Nersisyanı (Bütün ermənilərin Katolikosu II Garegin - red.) ölkənin təhlükəsizliyi üçün təhdid adlandırıb.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o bunu "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının növbədənkənar qurultayı ərəfəsində keçirilən brifinqdə bəyan edib.

    "Yaxşı olardı ki, digər partiyalar da öz proqramlarına Ktriç Nersisyan və Erməni Apostol Kilsəsini nüfuzdan salan digər insanların kənarlaşdırılmasını daxil etsinlər. Bu, dövlətimizə böyük fayda gətirərdi", - A. Simonyan bildirib.

    Spiker Ermənistan üçün ciddi təhdidlərin mövcudluğunu bəyan edib və qeyd edib ki, iyunun 7-də (parlament seçkiləri günü – red.) ölkəyə "siyasi hücum" gözlənilir.

    "Ermənistan vətəndaşı Ermənistan Respublikasının müstəqilliyini qorumalı və ölkədə siyasi xüsusi hərbi əməliyyata (Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə verdiyi ad - red) yol verməməlidir. Söhbət Ermənistan Respublikasının müstəqilliyindən, müharibə ilə sülh arasında seçimdən gedir. Vətəndaş öz seçimini etməli və öz seçimini müdafiə etməlidir", - Alen Simonyan vurğulayıb.

    Erməni Apostol Kilsəsi Ermənistanda seçkilər Alen Simonyan
    Симонян: Граждане должны не допустить политической СВО в Армении

    Son xəbərlər

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti