Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в беседе с журналистами, что смена руководства Армянской Апостольской церкви (ААЦ) должна произойти до парламентских выборов 2026 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Armenia Today.

"Нет, до [выборов], это нельзя политизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отсрочки смены главы ААЦ.

Симонян призвал Католикоса всех армян Гарегина II уйти с поста "вовремя".

"Он должен понимать, что не должен доводить до момента, когда у него не будет альтернативы. Пока у него есть альтернатива, он сам может принять это решение", - сказал Симонян.