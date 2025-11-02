Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов
- 02 ноября, 2025
- 16:12
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в беседе с журналистами, что смена руководства Армянской Апостольской церкви (ААЦ) должна произойти до парламентских выборов 2026 года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Armenia Today.
"Нет, до [выборов], это нельзя политизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отсрочки смены главы ААЦ.
Симонян призвал Католикоса всех армян Гарегина II уйти с поста "вовремя".
"Он должен понимать, что не должен доводить до момента, когда у него не будет альтернативы. Пока у него есть альтернатива, он сам может принять это решение", - сказал Симонян.
