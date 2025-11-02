Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 16:12
    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в беседе с журналистами, что смена руководства Армянской Апостольской церкви (ААЦ) должна произойти до парламентских выборов 2026 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Armenia Today.

    "Нет, до [выборов], это нельзя политизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отсрочки смены главы ААЦ.

    Симонян призвал Католикоса всех армян Гарегина II уйти с поста "вовремя".

    "Он должен понимать, что не должен доводить до момента, когда у него не будет альтернативы. Пока у него есть альтернатива, он сам может принять это решение", - сказал Симонян.

    Ален Симонян Армения ААЦ Гарегин II
    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Последние новости

    16:42
    Фото

    Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

    Милли Меджлис
    16:42

    Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025

    Экология
    16:28

    Рамуш забил победный гол в своем 100-м матче за ПСЖ

    Футбол
    16:18

    Число пострадавших при нападении в поезде в Англии возросло до 11

    Другие страны
    16:12

    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    В регионе
    15:57
    Фото

    Филиппины заключили с Канадой соглашение о статусе пребывания вооруженных сил

    Другие страны
    15:43

    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    15:29

    Иран начал строительство АЭС на севере страны

    В регионе
    15:15

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    Лента новостей