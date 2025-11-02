İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 16:17
    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    2026-cı il parlament seçkilərindən əvvəl Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbərliyində dəyişiklik baş verməlidir.

    "Report" "Armenia Today" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Xeyr, bunu (seçkilərdən-red.) əvvəl siyasiləşdirmək olmaz", - deyə o, kilsə rəhbərinin dəyişdirilməsinin təxirə salınma ehtimalı ilə bağlı suala cavab olaraq vurğulayıb.

    Simonyan bütün ermənilərin katolikosu II Qaregini "vaxtında" istefa verməyə çağırıb.

    "O, başa düşməlidir ki, işlərin alternativi olmayan bir nöqtəyə çatmasına imkan verməməlidir. Alternativi olduğu müddətcə bu qərarı özü verə bilər", - spiker deyib.

    Alen Simonyan II Qaregin istefa parlament seçkiləri
    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    Son xəbərlər

    16:27

    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Milli Məclis
    16:17

    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Region
    16:13
    Foto

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    15:56

    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində beş nəfər həlak olub, vilayət elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    15:37

    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    Region
    15:19

    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Futbol
    15:12

    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində beş almaniyalı alpinist həlak olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti