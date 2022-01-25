Сильный снегопад ограничил движение в Стамбуле

Интенсивный снегопад в турецком городе Стамбул со вчерашнего дня ограничил движение водителей и пешеходов на многих участках.

Интенсивный снегопад в турецком городе Стамбул со вчерашнего дня ограничил движение водителей и пешеходов на многих участках.

Как передает местного бюро Report, сильный снегопад стал причиной дорожно-транспортных происшествий, особенно в районах Бахчелиэвлер, Бешикташ, Кючюкчекмедже, Бейликдюзю, Чаталджа, Кадыкёй, Бююкчекмедже, Эсеньюрт. Неблагоприятная погода также ограничила движение.

По последней информации, толщина снежного покрова в Стамбуле достигла 75 сантиметров.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и директор Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер отправятся в Стамбул по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вчера турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines отменил рейсы Стамбул-Баку (TK334) и Баку-Стамбул (TK335).